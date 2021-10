EuroSkills-Erfolg: Warum sind unsere jungen Fachkräfte so gut?

Erfolgreiches Team Austria

Bei der Europameisterschaft der Berufe, den EuroSkills, die erstmals in Österreich stattfanden, flossen in der vergangenen Woche Schweiß und Tränen. Die rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen durchlebten ein Wechselbad der Gefühle. Im Schwarzl Freizeitzentrum nahe Graz stellten sie in 48 unterschiedlichen Berufen ihr Können unter Beweis. Österreich schickte mit 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das bisher größte Team seit der Teilnahme an so einem Bewerb ins Rennen.

Ihr Ziel: Das Ergebnis der EuroSkills 2018 in Budapest – damals waren es 21 Medaillen – zu übertreffen. Und tatsächlich, das Team Austria räumte groß ab: 11 Mal Gold, 12 Mal Silber, 10 Mal Bronze und vier „Medallions for Excellence“ für außerordentliche Leistungen. Österreich wurde mit 33 Medaillen die beste EU-Nation. Im Medaillenspiegel liegen die heimischen Fachkräfte nur knapp hinter Russland, dem diesjährigen Erstplatzierten.