EuroSkills 2021: Team Austria im Medaillenregen

Eine Traube an Menschen hat sich in Halle 11 am Wettkampfgelände der diesjährigen EuroSkills am Schwarzl Freizeitzentrum in Graz versammelt. Ihre Blicke harren gespannt auf Christoph Pessl, der noch die letzten Pinselstriche auf die Wand vor ihm setzt. Dann der Countdown: 3, 2, 1… Schlusspfiff. Der Bewerb der Maler bei den Europameisterschaften der Berufe ist beendet. Pessl lässt seinen Pinsel fallen, in der Halle wird es laut. Die Menge jubelt, Fahnen werden geschwenkt und Pessl fällt seinem Trainer Michael Tobisch in die Arme. Erleichterung und Erschöpfung sind ihm ins Gesicht geschrieben.

Drei Tage hat er alles gegeben, um zu beweisen: Er ist der beste Jung-Maler Europas. Und tatsächlich, es hat gereicht. Bei der offiziellen Siegerehrung am Sonntagabend in der Grazer Messehalle steht Pessl ganz oben. Gold im Beruf der Maler geht an Österreich.