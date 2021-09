EuroSkills 2021: Team Austria trumpft in Graz auf

Gespannt stehen die jungen Frauen und Männer in Halle 6 im Schwarzl Freizeitzentrum in ihren Kojen, manche wirken vollkommen fokussiert, andere besprechen noch die letzten Dinge mit ihren Trainern. Dann der Countdown, alle machen sich bereit und auf los geht es los. Der Kampf um die Medaille der besten Jung-Köche Europas hat begonnen.

Optimismus überwiegt

In insgesamt 48 Berufen treten Fachkräfte aus 22 Nationen bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills noch bis Samstag im Schwarzl Freizeitzentrum an, um ihr Können unter Beweis zu stellen und zu den Besten Europas gekürt zu werden. Österreich ist mit einem Team von 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Unter ihnen ist auch der erst 18-jährige Oberösterreicher Clemens Baischer, der im Beruf „Fleischer“ antritt. Sorgfältig und- mit vollster Konzentration bereitet er die heutige Aufgabe, eine Barbecue-Platte, vor. „Bis jetzt ist der Wettkampf sehr gut gelaufen. Ich bin zufrieden“, berichtet er dem KURIER in einer kurzen Wettbewerbspause.