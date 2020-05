Erfolgsgeschichte: Deponiere den Stress

Nach der Matura ließ sich Köstner zur Masseurin ausbilden. "Immer mit der Intention, mich selbstständig zu machen. Mein Vater war selbstständig und ich wollte wie er etwas eigenes auf die Beine stellen", erzählt sie. Sieben Jahre lang lernte sie bei einem erfahrenen Masseur, um danach ihre Fähigkeiten in Thailand zu verfeinern. Sie nahm unbezahlten Urlaub und lernte in Koh Tao und in Bangkok im Wat Po Tempel bei buddhistischen Mönchen.



Ein Aufenthalt, der nicht nur ihre Massagetechnik prägte. "Wenn man so weit weg ist, ändert sich alles. Man wird erwachsener und lernt auch Verantwortung zu übernehmen", erzählt Köstner. Zurück in Wien erstellte sie einen Businessplan. "Das kommt einem am Anfang total lächerlich vor und man denkt sich: ,Wofür eigentlich?' Doch dann kommt man drauf, wie wichtig es ist, sich daran zu halten, aber auch ihn zu adaptieren", sagt sie.



Nach langer Suche fand Katharina Köstner den heutigen Standort. "Als ich das Geschäft gesehen habe , wusste ich sofort: Das ist es'", erzählt sie. Eineinhalb Jahre lang wartete sie wegen Probleme mit den Vormietern auf das Geschäftslokal. Während dieser Zeit saß Katharina Köstner jedoch nicht untätig herum: Sie begab sich auf Reisen - nach Indien, Ghana und Indonesien. Und sie nutzte die Zeit, um das Lokal zu planen und im Kopf umzubauen.