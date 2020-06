Einkommen: Die Ungleichheit wächst

KURIER: Ist die totale Gleichheit nicht eine Illusion?

Michael Förster: Es geht nicht darum, dass alle Haushalte das gleiche Einkommen haben, sondern um gleiche Chancen und eine vernünftige Allokation der Ressourcen, der Nettoeinkommen. Wenn Zufallsmargen anfallen oder durch Finanztransaktionen Margen anfallen, die nichts mehr mit Produktivität zu tun haben, muss man sich fragen, ob das gerechtfertigt ist.

Die Einkommensungleichheit steigt seit den 90er-Jahren. Wieso?

Die Einkommensungleichheit stieg Dreiviertel der OECD-Länder – es ist ein genereller Trend. Zu den Faktoren zählt einerseits die Globalisierung und der technische Fortschritt. Zweitens hat sich der Arbeitsmarkt strukturell geändert und drittens gibt es seit den 90er-Jahren den Trend, das Umverteilungssystem zurückzufahren.

Wie hat sich der Arbeitsmarkt verändert?

Man ging früher von Fixanstellungen aus, von einem Lebensjob. Heute wird hingegen erwartet, dass man schon in den ersten Jahren in mehreren Jobs bestehen kann. Durch viele Jobs ist es schwierig, Karriere zu planen – leichter ist es für jene, die in der oberen Klasse spielen. Weil sie den besseren Zugang haben. Viele Hochqualifizierte konnten auch den technischen Fortschritt für sich nutzen. Aber jenen, die zum Beispiel Pflegearbeiten leisten, hat er wenig gebracht. Zum anderen wurden traditionelle Arbeitsmarktinstitutionen schwächer, z. B. Gewerkschaften – dadurch gab es weniger Druck, weniger Macht, die Löhne zu beeinflussen und es kam auch zu einer Individualisierung in der Lohngestaltung.

Wonach orientiert sie sich heute?

Eher nach persönlichen Merkmalen, und weniger nach Posten. Der Rückgang hat auch dazu geführt, dass sich soziale Normen geändert haben. Wenn jemand das 200-Fache des Durchschnittslohns verdient, wird das heute viel eher akzeptiert als noch vor 20 Jahren. Und hier spreche ich nicht von Fußballstars wie Messi, sondern von Führungskräften in Firmen.

Der soziale Zusammenhalt ist dann nicht mehr gegeben.

Es ergeben sich durch steigende Einkommensungleichheit Probleme sozialpolitischer und ökonomischer Natur: Die Unterstützung für Umverteilungspolitiken, die eigentlich gegenwirken sollten, sinkt. Bis in die 80er dachten viele Ökonomen, dass Ungleichheit Wachstum eher fördert. In den 90ern dachte man, es gibt keinen Zusammenhang. Jetzt zeigen Studien, dass der Anstieg der Ungleichheit eher negativ für Wachstum ist. Wenn Einkommensungleichheit ein Niveau erreicht hat, dass signifikante Teile der Bevölkerung nicht mehr in Bildung investieren, schädigt das das Wachstum in 20 Jahren. Wir haben uns angesehen, wo seit 2010 gespart wird – in einem Fünftel der OECD-Länder ist Bildung dabei. In zwei Drittel sind es auch Sozialleistungen für die Bevölkerung im Erwerbsalter.

Dann wird die Ungleichheit in den nächsten Jahren weiter ansteigen?

Wenn man nichts tut – ja. Ich bin aber kein Pessimist. Es gibt genug Spielraum, um dagegen zu fahren.

Wo muss – neben dem Bildungsbereich – angesetzt werden?

Beim Steuer- und Transfersystem – und zwar muss man das gesamte Steuerwesen und die Sozialleistungen betrachten. Seit Mitte der 90er-Jahre ist die Umverteilungswirkung der Steuern und Leistungen zurückgegangen – da ist also noch viel Spielraum. Zweitens braucht es aktive Arbeitsmarktpolitik: Es geht nicht nur darum, Jobs zu schaffen, sondern nachhaltige Jobs zu schaffen – auf allen Ebenen. Es geht auch darum, Bevölkerungsgruppen in den Arbeitsmarkt einzubinden, die traditionell eher daneben stehen, einen schlechteren Zugang haben, Migranten, Frauen, etc.

Hatte die Krise Auswirkungen auf die Einkommensschere?

Was geschehen ist: 2009, 2010 – mit Ausnahme von Ländern wie Spanien – hat die Einkommensungleichheit in den ersten beiden Jahren der Krise in den meisten Ländern nicht noch weiter zugenommen. Weil das Steuer- und Transfersystem den enormen Problemen am Arbeitsmarkt entgegengehalten hat. Es gibt auch positive Lektionen aus dieser Krise – das kann man nicht oft genug betonen. Doch seit 2010 sind die Programme zurückgegangen und der Fokus verlagerte sich auf Konsolidierung und Sparpolitik. Damit hat auch das Abflachen aufgehört und Einkommensungleichheit ist in einigen Ländern wieder im Steigen begriffen.