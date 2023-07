"Einfach makaber": Warum eine Netflix-Stellenanzeige jetzt aufregt

Rückblick

Seit dem 24. Juli steht Hollywood komplett still. Die Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild of America - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) und der Verband der TV- und Filmstudios, die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) stehen vor einer Hängepartie. Grund sind langwierige und ergebnislose Verhandlungen über die Forderung nach höheren Löhnen für Schauspieler und dem gerechten Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

➤ Lesen Sie mehr: Hollywoodstars treten in Streik

Während Autoren befürchten, dass Sprachmodule wie ChatGPT bald die Arbeit wegnehmen, kämpfen Schauspieler vehement um die Rechte an ihren eigenen Bildern. Moderne KI-Algorithmen ermöglichen es Studios, gescannte Bilder von Schauspielern zu nutzen, was zu Bedenken über eine neue Form der Ausbeutung in der Filmbranche führt, warnen die Gewerkschaften. Netflix griff das Thema von KI-Bildern namhafter Schauspieler u. a. selbst auf – in der neuen Staffel der Erfolgsserie „Black Mirror“. Dar

➤ Lesen Sie mehr: Streik der Drehbuchautoren: Diese Lieblingssendungen sind betroffen