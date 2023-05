Streik der Drehbuchautoren: Diese Lieblingssendungen sind betroffen

Welche Sendungen es diesmal trifft

Und diesmal? Late-Night-Giganten wie Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert mussten ihre Sendungen schon absetzen. An ihrer Stelle laufen jetzt Wiederholungen. Seifenopern wie „Schatten der Leidenschaft“ sind ebenfalls stark betroffen, da Episoden in einem kurzen Zeitraum geschrieben, gedreht und ausgestrahlt werden. Sollte der Streik bis zum Sommer andauern, könnten sich neue Staffeln von Top-Serien verzögern und somit die Fernsehsaison im Herbst später starten.

Auch beim „Game of Thrones“-Ableger „House of the Dragon“ gibt es Einschnitte: Zwar sind die Drehbücher bereits geschrieben, aber kein Autor zur Hand, um notwendige Umschreibungen am Drehort durchzuführen, berichtet Buzzfeed. Der Streaming-Anbieter Netflix wird sich – je nach Dauer des Streiks – mit internationalen Produktionen behelfen und so etwaige Lücken füllen. Betroffene Filme sind bislang nicht bekannt, da ihre Produktionszeit ohnehin länger angesetzt ist.