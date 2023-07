Keine Einigung mit Filmstudios: Hollywood-Stars treten in Streik

In der US-Filmmetropole Hollywood streiken die Schauspieler. Der Ausstand werde am Freitag um Mitternacht (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) beginnen, teilte der Chefverhandler der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, am Donnerstag in Los Angeles mit. Damit drohen massive Verzögerungen bei der Produktion von Serien und Filmen. Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher ("Die Nanny") verteidigte den Streik. "Wir sind die Opfer hier", betonte sie.

Der Streikbeschluss war erwartet worden, nachdem eine Einigungsfrist in den Verhandlungen mit dem TV- und Filmstudioverband AMPTP ergebnislos ausgelaufen war. In den GesprÀchen mit dem Verband, der etwa auch Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, hatten die Gewerkschafter auch einen Schlichter hinzugezogen.

Die Gewerkschaft vertritt rund 160.000 Schauspieler in den USA. Der Streikbeschluss ist ein weiterer harter Schlag fĂŒr die US-Unterhaltungsindustrie. Bereits seit Anfang Mai verweigern die Drehbuchautoren die Arbeit.