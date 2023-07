Hollywood vor Riesenstreik: Verhandlungen mit Schauspielern geplatzt

Die Traumfabrik dürfte vorerst ausgeträumt haben: In Hollywood sind die Lohn-Gespräche mit den Schauspielern geplatzt. Damit dürften demnächst zusätzlich zu den Drehbuchautoren die gewerkschaftlich organisierten Darstellerinnen und Darsteller die Arbeit niederlegen. Das würde so gut wie absoluten Stillstand bei Filmen und Serien in Hollywood bedeuten. Der Streik könnte bereits am Donnerstag starten. Am Donnerstagmorgen (Hollywood-Zeit) war noch eine letzte Beschlusssitzung anberaumt.