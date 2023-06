EcoEdi: Wie acht Schüler die Welt verändern wollen

Also brainstormten Jasmin Raab, Lilia Georgieva, Sebastian Damm, Felix Hofer, Fabian Rausch-Schott, Mathias Muth, Philipp Walser und Julian Wollein an jenem Abend und füllten ein Whiteboard mit unzähligen Ideen. Das Umweltthema kam als klarer Sieger hervor.

So war für die acht Schüler „EcoEdi“ geboren: „Das Klima steht an der Kippe und wir wollen wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, um vielleicht doch noch eine Katastrophe zu verhindern. Wir haben uns überlegt, wie man mehr Bewusstsein für das Umweltproblem schaffen könnte und so ist uns eine riesige Palette an Produkten eingefallen“, sagen Felix Hofer und Sebastian Damm im KURIER-Interview.

Ihr Ziel:

umweltfreundliche Produkte anbieten und so zur Lösung der Klimakrise beitragen. Angefangen mit einem Schlüsselanhänger, den sie selbst mittels Laser dekorierten (etwa mit Namen und Telefonnummern). „Wir sind der Meinung, dass beispielsweise Airtags (ein Apple-GPS-Tracker) unnötig Lithium verschwenden. Es reicht in solchen Fällen einfach auf einem Anhänger die eigene Nummer aufzuschreiben“, sagen die Jungunternehmer.