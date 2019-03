Die Macht der Ausstrahlung: Warum uns Charisma fasziniert

Erstmals trat das Phänomen in Form eines Gürtels auf. In der griechischen Mythologie sollte Charis, so wurde dieser Gürtel benannt, seiner Trägerin Liebe bringen und Anmut verleihen. Ein Geschenk an Aphrodite, die Göttin der Schönheit, um sie noch unwiderstehlicher und jeden zu ihrem Anbeter zu machen. Duden ortet Charisma primär in der Theologie, und zwar als „eine Gesamtheit der durch den Geist Gottes bewirkten Gaben des Christen“.

Verstanden wird darunter heute vor allem eines: Etwas Besonderes ausstrahlen. Eine magnetische, subtile Kraft, die andere Menschen fesselt. Die bewirkt, dass wir in einem Raum voller Gewusel nur der einen, charismatischen Person an den Lippen hängen. Uns unterbewusst nach ihr umdrehen, sobald sie den Raum betritt. Fast wie eine magische Droge, die uns einnimmt.

Den Funken bewahren

Körpersprachen-Experte Stefan Verra entzaubert solche Metaphern rund um Charisma und bricht sie auf eine nüchterne Aussage hinunter: „Ob wir jemanden charismatisch finden oder nicht, hängt einzig vom persönlichen Bedürfnis ab.“ Vereinfacht gesagt: Wir finden jene Menschen interessant, die das widerspiegeln, was wir gerade denken, fühlen und uns wünschen. Zahlen und Daten zu dieser Wirkung gibt es aber so gut wie keine. Also doch ein bisschen ein Mysterium.