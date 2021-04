Die fünf Must-Haves für eine Karriere in der Finanzwelt

Wer es in der Welt der Finanzen zu etwas bringen will, der muss einiges beachten. Worauf es ankommt und was man können muss:

Zahlenaffinität

Das Wichtigste sind die Zahlen.Wer in der Welt der Finanzen Erfolg haben will, sollte unbedingt ein Händchen für Zahlen haben. "Man sollte sich überlegen, worin man gut ist. Man muss prozessorientiert und strukturiert sein. Am wichtigsten: Man muss eine hohe Zahlenaffinität mitbringen“, sagt die Finanz-Recruiting-Expertin Silvia Ressler. Was noch nicht fehlen darf: Freude an der Sache.

Ausbildung

Welche Abschlüsse braucht es? Ein absolutes Muss ist ein Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftlichen Studium. Ein Master-Studium ist dann eine Möglichkeit, sich zu spezialisieren: Kein Muss, aber schaden kann es nicht. Nach einigen Jahren der Berufserfahrung kann man sich durch eine Zusatzausbildung, etwa MBA oder CFA (Chartered Financial Analyst) einen Vorteil verschaffen.

Sprachen

Welche ist die Sprache des Geldes."In allen Gesprächen im Recruiting habe ich gelernt: fließendes Englisch ist eine absolute Grundvoraussetzung“, erklärt Silvia Ressler. Es geht nicht ohne verhandlungssicheres Englisch. Zusätzliche andere Sprachen können den entscheidenden Unterschied machen. Zunehmend wichtiger werden die chinesische Sprache Mandarin, gefolgt von Arabisch und Russisch.

Netzwerk

Kontakte, Kontakte, Kontakte. Wie in fast allen Branchen braucht es ein gutes Netzwerk. Um eine Karriere in der Finanzwelt zu machen, sollte man sich in seinem Umfeld ein Netzwerk aufbauen, empfiehlt die Expertin. „Menschen, mit denen man gut arbeiten kann, die man anrufen kann, das ist sehr wichtig“. Denn es kann der eine Anruf sein, der eine Kontakt, den man hat und die anderen eben nicht.

Skills

Finanzprofis wollen es wirklich. Wer in der Finanzwelt Karriere machen will, sollte einige Charakterzüge und Skills an den Tag legen. Die Recruiting-Expertin,

die schon über 1000 Bewerbungsgespräche für offene Jobs in der Finanzwelt geführt, erklärt: „Man muss zeigen, dass man Ehrgeiz hat, dass man es wirklich will. Und man muss sehr genau sein, gerade im Finanzbereich.“