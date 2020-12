Die Arbeitsengerln am Weihnachtsabend

Der Fahrer der Frohgesinnten

Wenn Anton Sachs das Gefühl hat, er fährt am Heiligen Abend jeden Gast zum Ort der Bescherung

Anton Sachs arbeitet seit 25 Jahren bei den Wiener Linien als Straßenbahnfahrer. So fährt er, die Distanz betrachtend, durchschnittlich die Strecke von Wien nach Bratislava an einem Tag. Den Dienst am Heiligen Abend hat er schon öfters absolviert. Höchstwahrscheinlich wird er auch in diesem Jahr am 24.12. in einer der Linien O, 6, 11, D, 18, 1 oder 71 seine Runden drehen. „Das erfahren wir erst vier Tage vorher“, sagt der 53-Jährige.

Weihnachtslieder darf er laut Dienstvorschrift an dem besonderen Tag keine in der Straßenbahn spielen. Zu Weihnachten zu arbeiten ist für Sachs dennoch etwas Besonderes: „Die Gäste sind an diesem Tag viel fröhlicher, große Kinderaugen leuchten und ich ernte viel öfters ein Lächeln oder ein Danke.“ Auffallend ist, dass zwischen 17 und 19 Uhr sehr viele Kinder und Familien in der Straßenbahn fahren. „Ich habe dann das Gefühl, ich fahre alle zum Ort der Bescherung“, lächelt Sachs. „Und nach 20 Uhr fahre ich viele Omas wieder heim. Das fällt auch auf.“

Und wie geht es seiner Frau und seinen drei Kindern samt Enkelkind, wenn er am Heiligen Abend nicht daheim ist? „Wenn ich die Frühschicht habe, geht es sich aus, dass wir am Abend feiern. Habe ich die Abendschicht, feiern wir Weihnachten eben schon zu Mittag. Meine Frau ist das gewohnt. Ihr Vater war auch Straßenbahnfahrer, die kennt gar keine andere Art, Weihnachten zu feiern.“