DHL-Chef: „Die Bezahlung spielt eine untergeordnete Rolle“

DHL Express steht nun weltweit, europaweit und auch in Österreich derzeit auf dem 1. Platz bei Great Place to Work. Dabei ist die Logistikbranche nicht für seine attraktiven Arbeitsplätze bekannt.

KURIER: Wie haben Sie das geschafft, Herr Schweighöfer?

Ralf Schweighöfer: Eine berechtigte Frage. So ein Erfolg passiert nicht einfach über Nacht. Dahinter steckt eine Strategie, mit der wir 2009 begonnen haben. Ausschlaggebend sind dabei unsere top-ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeitenden. Sie sind in der Lage, einen herausragenden Service zu bieten, was wiederum zu loyalen Kunden führt und zu einem profitablen Netzwerk. Etwas, das ich in 36 Jahren Berufserfahrung gelernt habe, ist, dass man immer ein Umfeld schaffen kann, das motiviert. Unsere Trainingsplattform, die alle DHL-Führungskräfte weltweit absolvieren müssen, bildet Chefs dahingehend aus. Es beginnt beim Feedback, geht über die Mitarbeiterbindung bis hin zur Unternehmenskultur.

