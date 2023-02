Das Start-up Lexikon: Von A wie Angel bis V wie Venture Capital

Exit

Der Verkauf des Unternehmens. Je schneller, desto besser ist in Start-up-Kreisen oftmals die Devise.

Phantom Shares

Besonders Start-ups haben ein Interesse daran, Schlüsselarbeitskräfte langfristig an ihr Unternehmen zu binden. Gelingen kann das unter anderem durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, mit denen Mitarbeiter entweder direkt am Unternehmen oder durch Phantom Shares, Phantomaktien, am Unternehmenserfolg beteiligt werden können.

Soonicorn

Ein angehendes Einhorn, deren Unternehmensbewertung zwischen 500 Millionen US-Dollar und einer Milliarde US-Dollar liegt.

Start-up

Beschreibt ein kürzlich gegründetes Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotential.