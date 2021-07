Bewusst geliefert: Das Geschäft mit den Biokistln

Eine Mitarbeiterin mit grüner Schürze und Handschuhen steht vor einer Waage. Nacheinander greift sie in die zahlreichen Kisten um sich herum: Tomaten, Kopfsalat, Gurken, Äpfel und Radieschen landen in vor ihr geöffneten Kartonschachteln und werden fertiggemacht zur Auslieferung. Noch am selben Tag wird die üppig gefüllte Box bei einem Kunden Zuhause auf dem Küchentisch landen.

Große Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln

Das Geschäft mit den sogenannten Biokistln boomt. Mit der Pandemie wurde aus einem Geschäftsmodell, das vor allem Bio-Fanatiker ansprach, im ersten Lockdown ein Überlebenskit für tausende Haushalte, die sich so den Weg in den Supermarkt sparten. „Die Nachfrage nach unseren Gemüsekisten ist kurzfristig durch die Decke gegangen“, erzählt etwa Georg Pichler Geschäftsführer des Lieferdienstes Bioferdl aus Hörsching.

Das Unternehmen, das 2017 gegründet wurde, liefert seine Obst- und Gemüsepackerl an Firmen und Privatpersonen. Die Krise habe einerseits das Bewusstsein für regionale Lebensmittel in der Bevölkerung enorm gestärkt. Zudem habe man im vergangenen Jahr völlig neue Zielgruppen erreichen können, auch in Altersgruppen, bei denen ein Online-Einkauf alles andere an der Tagesordnung stand. „Natürlich konnten wir nicht alle Kunden, die mit dem ersten Lockdown gekommen sind, auch langfristig halten. Das Geschäft ist aber trotzdem wesentlich gewachsen“, sagt Pichler.

Rund 2.500 bis 3.000 Pakete werden derzeit pro Woche ausgeliefert. Dass die Nachfrage künftig abflaut, glaubt Pichler nicht. „Auch wenn die Pandemie verschwindet, die Nachfrage nach regionalen Lebensmittel bleibt bestehen.“

Potenzial für Wachstum

Ähnlicher Meinung sind auch Philip Brandenstein und Michaela Steinfeder. Sie sind Geschäftsführer des Bio-Lebensmittel-Lieferdienstes Bioigel aus Tresdorf in Niederösterreich. Als das Unternehmen 2014 gegründet wurde, hat man mit wenigen Kisterln in der Woche gestartet. Heute stellen die zehn Mitarbeiter wöchentlich bis zu 600 Boxen, gefüllt mit Bio-Obst, Gemüse, Gebäck und Säften in Wien und Teilen des Weinviertels direkt vor die Wohnungstür der Kunden. „Am Anfang der Pandemie hat sich unser Geschäft verdreifacht. Die Nachfrage war teilweise so hoch, dass wir gar nicht alles auf einmal stemmen konnten“, erzählt Steinfeder.