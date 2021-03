Das bleibt für immer: Die Lehren aus der Krise

KURIER: Was haben Sie aus der Pandemie gelernt?

Tobi Müller: Rasch zu handeln. Sicherheit ausstrahlen und weitergeben. Kommunizieren, kommunizieren und kommunizieren. Und auf das Bauchgefühl hören. Flexibilität und Innovation sind essenziell in Krisenzeiten – es gibt keine blöde Idee. Jeder noch so verrückte Vorschlag hat es verdient, gehört zu werden und muss ausprobiert werden.



Was waren gute Erfahrungen im vergangenen Jahr?

Es hat wahnsinnig viel Innovation gegeben, es sind Dinge aufgepoppt, mit denen man so nicht gerechnet hat. Man darf es eigentlich nicht laut sagen, aber teilweise bin ich der Pandemie auch dankbar, denn dadurch sind bei uns firmenintern Ideen und Projekte entstanden, die unter normalen Bedingungen vermutlich so nie passiert wären.



Was dürfen wir nicht vergessen?

Wie schlimm es ist, wenn soziale Kontakte reduziert werden müssen. Die Fokussierung auf nationale Interessen bringt der Gemeinschaft nix. Wie fad Wien ohne Touristen ist.



Was machen Sie in Zukunft anders?

Wir werden die Kommunikation verbessern und versuchen, uns mehr mit Branchenkollegen auszutauschen. Ich werde in Zukunft jeden Moment genießen, wenn ich Menschen mit unserer Dienstleistung glücklich machen kann.

Felix Ohswald, Gründer und Geschäftsführer der Plattform gostudent.org