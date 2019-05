Business People: Was ist los in Österreich?

Recommender 2019. Bei der Gala wurden zum 13. Mal Banken und Versicherungen ausgezeichnet

Bei der FMVÖ-Recommender-Gala 2019 wurde zum 13. Mal Banken und Versicherungen mit der höchsten Weiterempfehlungsbereitschaft ihrer Kunden ausgezeichnet. In der Kategorie Großbanken setzte sich heuer die Erste Bank an die Spitze. Der Preis für Regionalbanken ging an die Raiffeisenlandesbank Kärnten.

Eine Gala mit vielen Gewinnern