Business People: Was ist los in Österreich?

Zum siebten Mal übernahmen diese Woche Lehrlinge eine BILLA Filiale. 200 Auszubildende im dritten Lehrjahr durften eigenverantwortlich in den echten Job schlüpfen und hinter die Kulissen eines echten Filialbetriebes zu schauen. Österreichweit waren neun Filialen mit an Bord, darunter drei Wiener Filialen – in der Knöllgasse, der Unteren Viaduktgasse und Am Hundsturm in Wien. „Unseren Lehrlingen die Chance zu geben, ihre Führungs- und Organisationsqualitäten unter Beweis zu stellen, ist uns ein großes Anliegen“, so Billa Vorstandssprecher Robert Nagele (im Bild – er besuchte das Lehrlingsteam in der Unteren Viaduktgasse und läutete die Projektwoche ein).