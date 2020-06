Neue Mittelschule schaut alt aus

Besonders empöre sie, dass „unsere Schüler es sich nicht leisten können, einen pubertären Durchhänger zu haben. Wer einen Dreier oder Vierer im Zeugnis hat, hat kaum Chancen auf einen Platz in höheren Schulen. Dieses Sorgen muss sich ein AHS-Schüler, der lauter Vierer hat, nicht machen. Aufnahmeprüfungen für alle wären gerechter“, fordert die erfahrene Lehrerin.

Dubiose NotenskalaBenachteiligt werden die Schüler etwa durch die Notengebung an den NMS. Dort gibt es in den Hauptfächern eine siebenteilige Notenskala: „Sehr gut“ bis „ Genügend“ auf AHS-Niveau sowie „Befriedigend“ bis „Nicht Genügend“ auf Hauptschulniveau. Die Krux dabei: Während ein AHS-Kind mit einem Fünfer die Klasse wiederholen kann, wird ein NMS-Schüler auf Hauptschulniveau heruntergestuft. Der Weg in höhere Schulen bleibt ihm damit so gut wie sicher versperrt – auch wenn der Schüler nur ein momentanes Leistungstief hat.

„Das ganze Konzept funktioniert nicht so einfach wie manche Politiker das meinen“, stellt Sissi Nielson fest. Prinzipiell, erklärt sie, befürwortet sie die Idee einer gemeinsame Schule. Sie unterrichtet an der Wiener Theodor-Kramer-Straße – eine AHS, die als NMS geführt wird – und sieht darin eine „Chance für Kinder aus bildungsfernen Familien“.

Dennoch gebe es große Probleme bei der NMS: „Es wird zu viel von oben vorgegeben. Wenn die Gesamtschule gelingen soll, braucht es eine echte Autonomie für die Schulen. Denn wir Lehrer haben viele Ideen und würden diese auch gut umsetzen.“

Auch der soziale Mix stimme an vielen NMS-Standorten nicht. „Ehemalige Hauptschulen werden nicht besser, nur weil dort ein paar Professoren unterrichten.“ Das Problem sei, wie eine Klasse zusammengesetzt sei. „Die Schülergruppe hat einen größeren Einfluss auf den Lernerfolg als der Lehrer. Mehr als ein Drittel schwacher Schüler sollten in keiner Klasse sitzen“, sagt Nielson.

Aus diesen Schulen werden dann in der Praxis auch kaum Schüler aufgenommen, obwohl das theoretisch möglich ist. „Als Direktor weiß man bald, an welchen Mittelschulen das Niveau passt und wo nicht“, sagt der ehemalige BORG-Direktor Michael Jahn. „Als Schulleiter reagiert man darauf.“