Visionen für eine bessere Zukunft

Auf der TED-Konferenz in den USA treffen einander Visionäre, Schauspieler, Unternehmer und Politiker. Der einzige österreichische Gast war Buchautor Andreas Salcher. Im Interview erzählt er, was ihn dort fesselte, was revolutionär und skurril war.

KURIER: Nicht jeder darf zur TED-Konferenz. Wie viele Bewerber gibt es?

Andreas Salcher: Gerüchteweise drängen sich 2000 Interessenten auf der Warteliste – trotz Mindestgebühr von 7500 Dollar. TED schaut bei jedem Bewerber sehr genau, wie relevant er in seinem Bereich ist und was er beitragen kann. Bei mir war zusätzlich zu meinem Bildungsengagement sicher hilfreich, dass ich TED-Speaker wie Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi oder Isabel Allende als Referenz angeben konnte. Wer einmal akzeptiert wurde, muss sich dem Verfahren nicht mehr stellen, sondern erhält automatisch die Einladung fürs nächste Jahr.

Was macht den Reiz dieser Konferenz aus, man trifft dort Hollywood-Stars, Top-Unternehmer, Erfinder und Wissenschaftler?

Es gibt derzeit keinen anderen Ort, an dem man in fünf Tagen so viele spannende Menschen treffen kann. Alle haben eine Vision, die sie auch umsetzen wollen. TED ist ein Laboratorium für die Zukunft. Die Referenten sind die ganze Zeit anwesend – in den langen Pausen kann man Bill Gates oder Al Gore jederzeit eine Frage stellen. Ich habe das letzte Mal innerhalb weniger Minuten mit dem Chef des Elektrosportwagenproduzenten Tesla und dem CEO von Ford über die Zukunft der Mobilität diskutieren können. Der Vater von Amazon-Gründer Jeff Bezos liest regelmäßig meine Newsletter. Viele Teilnehmer verstehen sich als Community, die ein Mal im Jahr nicht über Geld und Erfolg, sondern über eine bessere Welt nachdenken kann.

Wen haben Sie persönlich getroffen? Was beeindruckte Sie an diesen Menschen?

Der heuer 17-jährige Taylor Wilson baute schon als 14-jähriger einen Kernfusionsreaktor in der Garage seiner Eltern. In den nächsten fünf Jahren will er das erste Raumschiff bauen, das mit Kernkraft betrieben wird. Unglaublich der Bursche, der nicht von Selbstzweifeln geplagt schien. Den TED- Preis Gewinner Sugata Mitra kenne ich schon länger und habe intensiv mit ihm über eine mögliche Zusammenarbeit reden können.

Die Visionäre bei TED blicken positiv in die Zukunft. Teilen Sie diesen Optimismus?

Der Sinn der Konferenz liegt darin, konkrete Lösungen für die großen Probleme der Menschheit zu suchen und das Denkunmögliche zu träumen wagen. Natürlich tendieren die Amerikaner manchmal dazu, die Komplexität der Welt unzulässig zu reduzieren, aber ihr Pioniergeist und ihre Lösungsorientierung wirken ansteckend.

Wir Europäer bleiben zu oft selbstverliebt in der Analyse stecken, statt durch „Versuch und Irrtum“ neue Wege zu wagen. Wenn man fünf Tage Zeit mit Menschen verbringt, die die Welt verändern wollen, die Lösungen und nicht Probleme sehen, fällt es einem schwer, sich ohnmächtig zu fühlen. Es setzt sich folgendes Denken durch: „Was kann ich tun?“

Welche Idee könnte die Welt in den nächsten Jahren revolutionieren?

In einer Welt mit zwei Milliarden Kindern unter 15 Jahren ist das Problem, gute Lehrer zu finden und diese dorthin zu bringen, wo sie am meisten benötigt werden, in absehbarer Zukunft unlösbar. Daher sind Sugata Mitras skalierbare Konzepte, wie sich Schüler in kleinen Gruppen – unterstützt von Computern – alle Inhalte selbst beibringen können, so revolutionär. Er hat ein einfaches Prinzip wiederentdeckt und bewiesen: Wenn Kinder Interesse haben, findet Bildung statt. Und wenn erst deren Interesse geweckt wurde, kommen auch Lernergebnisse, die konkret messbar sind. Das wird auch noch auf die Schulen in Österreich einen großen Einfluss haben.

Wurden auch skurrile Konzepte präsentiert?

Der holländische Museumskurator Kees Moeliker gewann aufgrund seiner Beobachtung der homosexuellen Nekrophilie (Sex mit Leichen) von Enten den Ig Nobelpreis, der von der Harvard-Universität für Forschungen vergeben wird, die zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken anregen.

