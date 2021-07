Dosiertes Hochdeutsch in der Klasse

Der Radiosender FM4 ist schuld daran, dass es Tobias Becker von Baden-Württemberg nach Wien verschlagen hat: „Den hab ich immer zu Hause gehört und mir dabei gedacht: In Wien kann es ganz cool sein“, erzählt der 24-Jährige. Seit zweieinhalb Jahren studiert er jetzt auf der Pädagogischen Hochschule in Favoriten. Schon bald möchte er als Volksschullehrer unterrichten.

Dass junge Deutsche auf den heimischen Medizin-Unis in großer Zahl anzutreffen sind, ist kein neues Phänomen. Jetzt machen es ihnen die angehenden Pädagogen nach: Immer mehr Deutsche lassen sich in Österreich zum Lehrer ausbilden. An den Pädagogischen Hochschulen ist ihre Zahl zwischen 2007/’08 und 2011/’12 von 191 auf 355 gestiegen. Ähnlich die Situation an den Unis: Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der deutschen Lehramtsstudenten von 299 auf 673 mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind es sogar schon 753. Freilich: Mit drei Prozent ist der Gesamtanteil der deutschen Lehramtsstudenten noch relativ gering.

Musikalische Vorlieben – wie bei Tobias Becker – spielen meist eine untergeordnete Rolle. Grund für den Ortswechsel sei viel häufiger der an vielen deutschen Unis vorhandene, teils „ziemlich strenge“ Numerus Clausus für Lehrämter, heißt es beim deutschen Bildungsconsulting-Unternehmen Edu-Con. In Österreich gibt es derzeit zwar an den Pädagogischen Hochschulen Aufnahmeprüfungen, an den Universitäten ist der Zugang aber frei.

Hinzu kommt noch: Seit dem Jahr 2003 müssen mindestens drei Jahre dauernde Beraufsausbildungen in anderen Unionsländern anerkannt werden. Das schreibt eine EU-Richtlinie vor. Als Ausgleich von Ausbildungsunterschieden kann allerdings ein Anpassungslehrgang nötig sein. Zu einem solchen kann man im stark föderalistischen Deutschland aber auch dann verpflichtet werden, wenn man nicht im selben Bundesland unterrichten will, in dem man studiert hat. Es gibt sogar kuriose Fälle von Junglehrern, die wegen eines Wechsels in ein anderes Bundesland die „Didaktik der deutschen Sprache“ nachholen mussten.