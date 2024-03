Barbara van Melle: „In der Pension arbeiten, ist wie eine Strafexpedition"

Seminare und Mehl

Der Ärger über das „unattraktive System, das Leistung in der Pension bestraft“, überdeckt aber nicht die Freude, die mit ihrem Geschäft kommt. „Kruste & Krume“ bietet alles rund ums Brotbacken, von speziellen Mehlen bis zu sämtlichen Utensilien, vor allem aber Backkurse, die auf Monate ausgebucht sind. Gegründet wurde die Firma kurz vor der Corona-Pandemie, was sämtliche Backkurse erst einmal verunmöglichte. Jedoch kam mit der Pandemie eine neue Lust der Menschen am Selbermachen und ein neues Bewusstsein für gute Lebensmittel.