Auftrag von Kylie Jenner: Zwei Wienerinnen entwerfen Website für Milliardärin

Kylie Jenner ist nicht nur ein großer Name und eine globale Marke, dahinter steht ein ganzes Imperium. Wir laufen da die Budgetverhandlungen?

Balogh: Sie haben nichts vorgegeben bezüglich des Budgets. Wir haben einen Betrag vorgeschlagen, und das wurde dann auch schnell abgesegnet. Reden dürfen wir darüber aber nicht.

Wie war es, als ihr die Website das erste Mal live gesehen habt?

Balogh: Der Launch der Website war sehr nervenaufreibend. Es war bei uns in Österreich eins in der Früh. Wir sind vor dem Bildschirm gesessen und haben gezittert. Gott sei Dank hat alles funktioniert.

Russel: Es ist für uns immer noch surreal. Ich schaue ja privat die Serie „Keeping up with the Kardashians“ und denke mir immer, dass wir was für sie gemacht haben. Dass sie eventuell sogar darüber miteinander sprechen. Das ist total absurd: die Vorstellung, dass sie weiß, wer wir sind.

Ihr habt schon nach kurzer Zeit sehr Großes erreicht. Kann man das überhaupt noch übertrumpfen?

Russel: Uns ist wichtig, dass wir uns mit der Zeit immer weiterentwickeln. Wir haben jetzt auch mehr Zeit, weil wir zwei Mitarbeiter haben. Wir versuchen, einen noch höheren Anspruch an unsere Arbeit zu stellen. Wir wollen, dass der Kunde wirklich Spaß an der Seite hat und länger davon profitiert.

Beide: Außerdem würden wir in Zukunft gerne neben der Agentur auch Kurse anbieten. Hauptsächlich für Frauen, die Webdesign und Development machen möchten und andererseits eine Firma gründen wollen. Das ist in Österreich noch sehr ausbaufähig. Für Frauen ist das noch einmal schwieriger. Sie werden weniger in diese Richtung motiviert. Wir wollen unsere Erfahrungen weitergeben. Ich glaube, es hilft, wenn man seine Erfahrungen miteinander teilt. Auch in Sachen Geld: Was kann ich verlangen für meine Arbeit? Wir haben viel gelernt in den vergangenen Jahren und wollen diese Informationen weitergeben, sodass auch andere etwas davon haben.

Habt ihr vor, euer Team und eure Firma noch zu erweitern?

Beide: Momentan passt es gut so wie es ist. Aber wenn es mehr wird, müssen wir auf jeden Fall noch jemanden anstellen. Ich glaube, Ende des Jahres, werden wir das noch einmal ernsthaft überdenken müssen.