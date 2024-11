Arbeitsklima: Mangelnde Mitbestimmung begünstigt Job-Wechsel

Passen die Mitbestimmungsmöglichkeiten, so sind 80 Prozent der Befragten mit ihren Vorgesetzten und mit der sozialen Einstellung ihres Betriebes gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufrieden, so die AK Oberösterreich in der mit IFES und Foresight durchgeführten Erhebung zum Arbeitsklimaindex. Bei den unzufriedenen Beschäftigten sind hingegen 60 Prozent der Befragten mit diesen Faktoren unzufrieden. Und 38 Prozent der Unzufriedenen wünschen sich eine andere Arbeitszeitregelung. Bei jenen, die damit zufrieden sind, sind es hingegen nur 23 Prozent. Bei den Unzufriedenen ist auch der Anteil jener deutlich höher, die weniger arbeiten wollen.

Wobei es bei der Einschätzung der Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten je nach Branche deutliche Unterschiede gibt. Am schlechtesten schneiden Tourismus und Gastronomie ab - sowohl in puncto Mitbestimmung (49 Prozent zufrieden) als auch in puncto Gestaltungsmöglichkeiten (62 Prozent). Geht es nach den Gestaltungsmöglichkeiten, so stechen das Unterrichtswesen (74 Prozent) und das Gesundheits- und Sozialwesen (71 Prozent) positiv hervor. Dafür sind nur jeweils 52 Prozent mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden. Im Bauwesen stufen 71 Prozent der Beschäftigten die Gestaltungsmöglichkeiten positiv ein und 67 Prozent sind mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden.