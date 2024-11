Mehr Arbeitslose, weniger offene Stellen: Ist der Fachkräftemangel vorbei?

„Der Fachkräftemangel ist keine Frage der Konjunktur“, sagt Helmut Hofer. „Es ist eine strukturelle, langfristige Dynamik.“ Anders gesagt: Das Fehlen von Arbeitskräften ist bekanntlich der Demografie geschuldet. Geburtenstarke Jahrgänge scheiden bis Mitte 2030 aus dem Erwerbsleben aus. Geburtenschwache rücken nach.

Bislang war man verwöhnt von einem stark wachsenden Angebot an Arbeitskräften, erklärt Helmut Mahringer vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Jetzt würde man sich dem Normalzustand annähern: „Wir rennen in keine Katastrophe und haben auf einmal ein rückläufiges Angebot an Arbeitskräften“, sagt er. „Aber das Wachstum nimmt deutlich ab.“ Und soll ab 2030 in Stagnation übergehen.

Je nach Konjunkturlage wird diese Entwicklung den Unternehmen mehr oder weniger schmerzlich bewusst. Denn boomt die Wirtschaft, wird freilich auch mehr Personal gebraucht und gesucht. Schwächelt sie, bleiben Aufträge aus, gehen auch die offenen Stellen zurück. „Ein ganz normales Phänomen“, so Hofer. Das erklärt, weshalb der Fach- bzw. Arbeitskräftemangel momentan entschärft scheint. „Aber er wird wiederkommen. Wenn die Konjunktur anspringt.“