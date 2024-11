Ab wann schlägt Meinungsäußerung in Diskriminierung über? Neues Tool klärt auf

Ab wann gilt etwas als sexuelle Belästigung oder Diskriminierung? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Zeugen, Betroffene und Arbeitgeber? Und wann ist etwas noch freie Meinungsäußerung oder verletzt das Gleichbehandlungsgesetz? Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu geben, brachte die Gleichbehandlungsanwaltschaft gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für Diversität des BMKÖS eine neue, kostenlose E-Learning-Plattform heraus. Sie soll Diskriminierung am Arbeitsplatz vorbeugen. Wie das geht, erklärt Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

KURIER: Ihre neue E-Learning-Plattform soll Diskriminierung am Arbeitsplatz vorbeugen. Welche Punkte werden darin vermittelt?

Sandra Konstatzky: Es geht um die Sensibilisierung, wie sich Diskriminierung am Arbeitsplatz erkennen lässt, und um Handlungsoptionen aus verschiedenen Perspektiven. Ich kann mich auf der Plattform als betroffene Person, als Zeuge oder Zeugin oder auch als Führungskraft informieren und erfahren, was ich im Diskriminierungsfall tun kann. Das E-Learning-Tool hat eine sehr breite Zugänglichkeit, ist kostenfrei und niederschwellig. Und es gibt auch eine Teilnahmebestätigung, was in Hinblick auf ESG-Reportings wertvoll sein könnte.