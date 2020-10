Anthropologe: „Die Suche nach Sinn wird bleiben“

Wer er war: David Graeber (59) lehrte Anthropologie an der London School of Economics. Bekannt war er für seine anarchistischen Positionen. Anarchismus lehnt jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung von Freiheit ab. Graeber starb am 2. September 2020 in Venedig.

Was er wollte: Veränderung. Die Hälfte aller Jobs in der westlichen Wirtschaft, so Graeber, sind „Bullshit-Jobs“: Sinnlose, nutzlose Beschäftigungen, die weder den Mitarbeitenden noch den Unternehmen etwas bringen. Das System würde Menschen zu sinnloser Beschäftigung en masse statt zu sinnfüllender Arbeit in Maßen verurteilen.

Wofür er kämpfte: Sinn, das Klima und die Occupy-Bewegung. Und dass man Wahrheiten, die man sich zu Coronazeiten eingesteht – etwa welche Berufe wirklich systemrelevant sind – nicht sofort vergisst.