Amerikas beste Hausfrau? Was Martha Stewart mit 82 so erfolgreich macht

Später studierte sie Geschichte und Architektur sowie Kunst, Wirtschaft und Literatur am Barnard College in New York. Nach der Uni kam die Wallstreet, wo sie als institutionelle Börsenmaklerin tätig war: „Der Job zeigte mir, was man braucht, um einen bedeutungsvollen und nützlichen Betrieb zu starten“, erzählte Stewart. Sie lernte, wie Unternehmen funktionieren, wachsen und fehlschlagen. Wertvolles Wissen, das sie in ihr eigenes Catering-Unternehmen steckte. „Ich liebe es, Dinge zu schaffen, die den Alltag bereichern. Und ich liebe es, dadurch Geld zu verdienen“, so Stewart.

Etwa zehn Jahre nach der Gründung ihrer Firma veröffentlichte sie den Bestseller „Entertaining“ aus dem sich später ihr „Martha Stewart Living“-Imperium entwickelte. Eine ganze Mediengruppe, die Stewarts Marke noch präsenter machte. Damals war sie eine 49-jährige geschiedene Mutter und wurde oft als „Spätzünderin“ bezeichnet. Was sie aber nicht störte: „Ich wusste, dass ich an etwas Großem dran war. Seitdem verfolge ich meine Träume.“

