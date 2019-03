Adamah-Gründer verteilen die Früchte an ihre Kinder

Anfangs verkauften die Zoubeks ihre Bio-Ware auf Märkten, erst später über das Abo-Kisten-System.. Per Lieferwagen wird die Ware in Kisten, deren Größe und Inhalt der Kunde wählen kann, direkt ins Haus gebracht. „Das hat sich wie ein Schneeballsystem entwickelt, ein zufriedener Kunde hat es dem anderen gesagt“, erzählt Zoubek. Die Adamah-Ware unterscheidet sich im Vergleich zum Bio-Sortiment der Supermärkte in mehreren Punkten. „Wir wollen die Konsumenten aufklären, dass Bio nicht Optik bedeutet“, sagt Zoubek und spricht damit die meist makellosen Äpfel, Birnen und andere Früchte in Supermärkten an.