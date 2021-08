"Karriere danach": AMS fördert Neustart von Spitzensportlern

Was tun nach dem Spitzensport? Die Salzburgerin Michaela Dygruber beendete ihre Karriere als Skirennläuferin nach Knieproblemen unfreiwillig schon mit 26 Jahren. „Ich wusste, dass die sportliche Karriere irgendwann endet und wollte nicht in dem Tunnel Sport bleiben“, berichtet die ehemalige Weltcup-Slalom-Läuferin. Mithilfe des Vereins KADA (Karriere danach) konnte sie dank eines Förderprogramms neben dem Spitzensport ihr BWL-Studium abschließen. Danach schaffte sie den Sprung in die Privatwirtschaft und heuerte bei ihrem Sponsor Claro an. Seit einem Jahr arbeitet sie dort im Marketing.