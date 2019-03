Karfreitag: Niederösterreich und Vorarlberg unter Zugzwang

Nur bis mittags müssen auch Beamte in Niederösterreich am Karfreitag arbeiten. Bei der Frage, ob das so bleibt, wolle man sich am Bund orientieren, heißt es aus dem Büro der Landesregierung. Die endgültige Entscheidung soll im Landtag fallen. Die Sonderregelung für Mitglieder evangelischer Glaubensgemeinschaften entfalle nun aber in jedem Fall.

Im Burgenland hatten am Karfreitag bisher alle Landesbeamten frei. Das werde auch so bleiben, kündigt SP-Landeshauptmann Peter Doskozil an. OÖ ist hingegen bereits 2011 den umgekehrten Weg gegangen und hat Karfreitagsprivilegien für Beamte auf Landes- aber auch kommunaler Ebene untersagt – „soweit der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag“ sei. Kärnten und Tirol und auch die Stadt Graz wollen sich an die Bundesregelung halten.