Kapsch TrafficCom will Stadtverkehr steuern

Der börsennotierte Wiener Mautsystem-Spezialist Kapsch TrafficCom (3300 Mitarbeiter) kämpfte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013/’14 ( Stichtag: 31. März) mit Altlasten und Hindernissen. So verzögerte sich die Inbetriebnahme des elektronischen Straßen-Mautsystems in Südafrika massiv, die gewonnene Ausschreibung in Slowenien wurde annulliert und bei Ausschreibungen in Ungarn und Belgien ging man leer aus. Dazu kamen relativ hohe Währungsverluste. Folglich stagnierte der Umsatz auf 487 Millionen Euro und der Gewinn sank um rund 80 Prozent auf 2,9 Millionen Euro. Das operative Geschäft blieb aber positiv. Das Betriebsergebnis wurde sogar um 23 Prozent auf mehr als 20 Millionen Euro verbessert.

Geht es nach Firmenchef Georg Kapsch soll heuer die Dividende gestrichen, und stattdessen weiter in das Unternehmen investiert werden. Denn: Die Kapsch TrafficCom AG stellt ihr Geschäft für die Zukunft breiter auf.

Neben Mautsystemen für Autobahnen bietet Kapsch nun weltweit automatisierte Systeme für die Verkehrssteuerung in Großstädten an, Parksysteme inklusive. Auf die sogenannten Traffic Management Systeme ist die US-Firma Transdyn spezialisiert, die Anfang 2014 von Kapsch übernommen wurde. Sie kontrolliert etwa fast alle Verkehrszugänge in New York.