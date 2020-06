Kapsch-Nachfolge: Kandidat sieht keine Gräben in der Industrie

Wie kommen wir aus der Krise raus?

Durch Wachstum. Dazu brauchen wir Investitionsanreize. Etwa durch Investitionsfreibeträge für Investments in Umwelt und Digitalisierung. Wir könnten strukturell die Klimakrise gleich mitdenken und Österreich zu einem Green-Tech-Standort entwickeln. Wichtig wären auch Impulse für die regionale Ebene etwa für die Kommunen. Gerade im regionalen Bereich erzeugen Investitionen oft schnell eine Wirkung. Was es nicht geben darf, sind neue Belastungen. Sowohl für die Bürger als auch die Unternehmen.

Also keine Vermögens- oder neue Erbschaftssteuer?

Nein. Und wissen Sie: Wenn man über solche Steuern wirklich namhafte Einnahmen erzielen will, muss man sehr tief in den Mittelstand damit gehen. Das sollte uns allen bewusst sein.

Also mehr Schulden machen?

Wenn damit Wachstum stimuliert wird und unsere Ökonomie mittelfristig stärker wächst als die Schulden.

Das Arbeitslosenheer wird trotzdem nicht sofort verschwinden?

Das ist ein großes Problem. Nahezu die Hälfte des Arbeitskräfte-Potenzials in Österreich ist derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit. In der Industrie wird der Aufschwung jedenfalls noch dauern. Hier wurden bisher bestehende Aufträge abgearbeitet. Das heißt: es wird jetzt vermutlich bis in nächste Jahr hinein zu erheblichen zeitverzögerten Auftragseinbrüchen kommen. Wir werden in der Industrie daher in der jetzigen oder ähnlichen Form eine Fortsetzung des Kurzarbeitsmodells benötigen.

War der Shutdown notwendig?

Ja. Jetzt wissen es natürlich viele Leute besser. Aber blicken Sie nur nach Schweden: Die dortige Strategie der Regierung ist auch nicht aufgegangen.

Setzt unsere Regierung jetzt die richtigen Maßnahmen?

Das Problem ist, dass die Wirtschaft ein hochkomplexes Netzwerk ist. Pauschalmaßnahmen helfen da oft nicht, weil unterschiedliche Branchen entsprechend unterschiedliche Lösungen brauchen

Wäre eine Mehrwertsteuersenkung wie in Deutschland sinnvoll?

Ich habe da meine Zweifel.

Wie ist ihre Position zu gemeinsamen EU-Schulden für Italien oder Spanien?

Das ist nicht nachhaltig. Hilfsprogramme wie auch die derzeitigen Milliardenpakete müssen immer an Reformbedingungen geknüpft werden. So hat auch Griechenland seine Hausaufgaben erledigt. In Italien besteht vom Gesundheitswesen bis zur Verwaltung massiver Reformbedarf.