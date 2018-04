Kapo: Insolvente Möbelwerkstätten brauchen ein Quäntchen Glück

Beim insolventen Traditionsunternehmen Kapo Möbelwerkstätten (88 Mitarbeiter, 5,3 Millionen Euro Schulden) der Familie Polzhofer im Sitz in Pöllau, Steiermark, steht es derzeit Spitz auf Knopf. Am nächsten Donnerstag wird in der Prüfungstagsatzung das Schicksal der steirischen Tischlerei, die hochwertige Möbel unter der Marke „Neue Wiener Werkstätte“ für Präsidentenkanzleien, Hotels und Restaurants sowie Türen für klassische Altstadt-Palais herstellt, besiegelt. Zwar unternimmt die Geschäftsführung alles zur Rettung der Tischlerei, doch sie hat dabei auch Pech.

Zwei lukrative Großaufträge, bei denen es um die Lieferung von Innentüren geht, haben sich zeitlich verzögert. Das heißt, die finanzielle Liquiditätslage ist außergewöhnlich angespannt. Sollte sich die Lage in den nächsten Tagen nicht zum Guten wenden, könnte am nächsten Donnerstag der Sanierungsantrag zurückgezogen und eine Teilbetriebsschließung ins Auge gefasst werden. Das sagen Branchenkenner zum KURIER.