Kann Porsche VW aus dem Börsen-Mittelmaß ziehen?

Zwei Wochen ist es her, dass die Porsche AG den größten Börsengang in Deutschland seit der Deutschen Telekom und den weltweit zweitgrößten des Jahres 2022 in Angriff nahm. Die Konzernmutter VW will von der Strahlkraft etwas abbekommen. Es gab so viele Hoffnungen und Vorschusslorbeeren - doch dann verpuffte der "Porsche-Effekt" wieder. Vorerst jedenfalls.

Während der Sportwagenbauer selbst seit seinem Börsenauftakt am 29. September etwas an Wert zulegen konnte, scheint der Dachkonzern Volkswagen am Finanzmarkt weiter nicht so richtig weiterzukommen. Dabei sollte der Glanz der gewinnstarken Tochter aus Stuttgart auf VW abfärben.

Ernüchternde Zahlen

Braucht es dafür einfach mehr Zeit, oder wird es nichts mit den hehren Zielen? Bisher muten die Zahlen eher ernüchternd an, zumindest aus Sicht der Mutter. Den Vorzugsaktien der Porsche AG gelang in ihren beiden ersten Handelswochen in Frankfurt immerhin ein Plus von 82,50 auf knapp 87 Euro. Unterdessen rutschten die entsprechenden VW-Papiere von 138 auf zuletzt gut 123 Euro ab. Bereits über weite Strecken der vergangenen Jahre hatte der Kurs - einige Zwischenhochs inbegriffen - vor sich hin gedümpelt. Nicht nur im Vergleich zum US-Rivalen Tesla.

Die Platzierung von einem Achtel der Anteile am operativen Geschäft von Porsche spülte VW 9,1 Mrd. Euro in die Kassa. Damit sollen Investitionen in E-Mobilität und Vernetzung erweitert werden. Es war der größte deutsche Börsengang seit der Deutschen Telekom 1996 und heuer weltweit der zweitgrößte nach dem Batteriezellhersteller LG Energy Solution. Für den Wert von VW hat Porsches Gang aufs Parkett bisher kurzfristig aber keinen positiven Effekt. Im Gegenteil: Er sank von 87 Mrd. Euro Mitte September auf jetzt 72,7 Mrd. Euro.

Schwieriges Umfeld

"Die Situation an den Kapitalmärkten ist nun mal so, wie sie ist", sagt Michaels Muders vom Fondsanbieter Union Investment. Autowerte seien generell stark von der makroökonomischen Großwetterlage abhängig - da mache die aktuelle Multi-Krise keine Ausnahme. Wie schwierig das Umfeld ist, zeigt auch, dass mehrere Investmentbanken den Porsche-Kurs zunächst mit Stützungskäufen absichern mussten.

Derzeit ist Porsche mit 79,1 Mrd. Euro sogar höher bewertet als die VW AG. Eine Momentaufnahme, so Muders, die sich mittelfristig normalisieren dürfte. Rechne man Porsche heraus, mache der Rest der Gruppe immer noch über 10 Mrd. Euro Gewinn im laufenden Geschäft. "Das wird derzeit faktisch nicht bewertet von der Börse."