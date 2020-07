Kandidat packt aus: „Bewerbung um Staatsholding war eine Farce“

Der Manager, der um Diskretion bei der Nennung seines Namens ersuchte, schildert, wie er seiner Meinung nach vom beauftragten Headhunter (Amrop Jenewein) ausgetrickst wurde. Zuerst sei der Personalberater an seinem Lebenslauf recht interessiert gewesen und habe ein Interview in Aussicht gestellt. Dann sei der Headhunter „offensichtlich zurückgepfiffen“ worden. In einem dreiminütigen Quick-Interview seien lediglich zwei Fragen gestellt worden, „die offenbar Knock-out-Kriterien waren“.

Das betraf die Erfahrung als Aufsichtsrat eines verstaatlichten Unternehmens. Dieser Passus wurde in den Chats besprochen und findet sich in der Ausschreibung. „Ich konnte ’nur’ mit Mandaten in der Privatwirtschaft dienen“, meint der kritische Bewerber.