Kampftage für die Euro-Rettung

Vor dem kritischsten Gipfel in der Geschichte der Europäischen Union" - wie Kommissionspräsident José Manuel Barroso das Treffen der Staats- und Regierungschefs nennt - rotieren die Regierungschefs.



Kurzfristig war am Donnerstag sogar von einer neuerlichen Absage des Gipfels am Sonntag die Rede. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte gestern wichtige Termine in Berlin ab; sie telefonierte stundenlang mit ihren Kollegen. Ihre Regierungserklärung zum Gipfel für heute, Freitag, hat sie abgesagt. Der Grund: Es gebe noch kein Einlenken Frankreichs im Streit um den stärkeren Euro-Rettungschirm EFSF ( European Financial Stability Facility/Europäischer Stabilitätsmechanismus ).



Frankreichs Finanzminister François Baroin will den Fonds mit einer Banklizenz ausstatten, damit dieser sich Geld bei der Europäischen Zentralbank ( EZB) leihen kann. Frankreich kämpft für den Zugriff auf EFSF-Mittel, um seine Banken zu retten, die bei einem Schuldenschnitt Griechenlands pleitegehen könnten.



Dagegen wehrt sich vehement Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble. "Wir schließen eine Hebelung der Mittel aus dem EFSF über die EZB kategorisch aus. Das ist nach dem Vertrag ausgeschlossen." Erneut setzte Schäuble sich für eine Absicherung von Anleihen durch den EFSF im Sinne einer Versicherung für Investoren ein. Für Deutschland sei auch klar, dass die Garantiesumme des EFSF von 440 Milliarden nicht ausgeweitet werde.



Der Sprecher des Vorsitzenden der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker erklärte, dass es "derzeit noch unmöglich ist, eine Rich-tung abzulesen". Aber: "Am Sonntag muss es eine

Lösung geben." In Berlin wird eine Einigung über den umstrittenen Hebel-Mechanismus bezweifelt, zu viele Fragen seien noch offen.



Indessen verhandelt Juncker ohne Unterbrechung über eine Lösung, er will seinen Kollegen beim Euro-Treffen Freitagnachmittag etwas Konkretes präsentieren.

Es dreht sich alles um drei Punkte des Kommissionsplanes zur Rettung des Euro ( der KURIER berichtete darüber in der Donnerstagsausgabe) : Griechenland, die Schlagkraft des Rettungsfonds und die Rekapitalisierung der Banken.