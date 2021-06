Kampfansage gegen „betrügerische Billiganbieter“

Einem gänzlich anderen Aspekt des Arbeitsmarktes – nämlich seiner Zukunft – haben sich die Leitbetriebe Austria in einer Studie gewidmet. Zentrales Ergebnis: Die Ansprüche der heute Jugendlichen – 1.000 wurden befragt – haben sich massiv gewandelt. Mit nur 42,5 Prozent Nennungen landete die Aussage „Ich hätte am liebsten einen klassischen Acht-Stunden-Job“ mit deutlichem Abstand an letzter Stelle von elf Aussagen dazu, was man von der eigenen Arbeit bzw. dem eigenen Arbeitsplatz erwarte. Hingegen erwarten 85 Prozent eine flexibel einteilbare Arbeitszeit und fast ebenso viele (79 Prozent) Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts.