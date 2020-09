Kaffeekonsum im Homeoffice deutlich gestiegen

Hierzulande werden Espresso, Melange & Co. am häufigsten daheim genossen (63,1), gefolgt von 26,5 Prozent am Arbeitsplatz. Für die Zubereitung zuhause werden von 45,7 Prozent Kapselmaschinen und von 45,4 Prozent Vollautomaten bevorzugt. 28,1 Prozent der Haushalte verfügen weiters über eine Filtermaschine, gefolgt von Espressokannen (10,1 Prozent), Siebträger- bzw. Einspannmaschinen (6,2 Prozent) und Kaffeepressen (5,4 Prozent) - hier waren Mehrfachnennungen möglich. Nur 0,4 Prozent der Haushalte haben gar keine Möglichkeit, Kaffee zuzubereiten.

Der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfohlene Koffein-Tages-Richtwert beträgt für Erwachsene 400 Milligramm, so die Experten. Erwachsene in Österreich nehmen im Schnitt 259 bis 357 Milligramm zu sich - am häufigsten über Kaffee. Dass 100 Milliliter Melange automatisch mehr Koffein enthalten als 100 Gramm Bitterschokolade, ist laut König "ein eindeutiger Irrtum". Wer mit dem Einschlafen kämpft, solle daher "auch über Schokolade nachdenken".