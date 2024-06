Kärcher-Chef Jenner: "Die haben ja keine Ahnung von Wirtschaft"

16.000 Mitarbeiter Kärcher setzte im Vorjahr 3,3 Mrd. Euro um, wobei jeweils die Hälfte des Umsatzes auf Business- und Privatkunden entfällt. Das Unternehmen beschäftigt rund 16.000 Menschen in mehr als 80 Länder, davon 1.100 in der Forschung und Entwicklung. In Österreich gibt es 170 Beschäftigte.

Das Unternehmen mit Sitz in Winnenden nahe Stuttgart wurde 1935 von Ingenieur und Tüftler Alfred Kärcher gegründet und ist bis heute in Familienbesitz.

Wie sehr leiden Sie unter der Billigkonkurrenz aus China?

Plagiate gibt es immer, aber die Durchsetzung von Patenten ist in China deutlich besser geworden. Es gibt mehr Eigenentwicklung, man denke nur an die Akkutechnologie, wo China führend ist. Da haben sie viel patentiert. Aber natürlich ist der Wettbewerb nicht ganz fair, wenn der Staat die Firmen massiv unter die Arme greift.

Produziert Kärcher auch Geräte in China?

Ja, schon lange. Wir haben insgesamt 19 Produktionsstandorte, die meisten in Europa , aber auch eine in China und in Vietnam, Mexiko und USA.