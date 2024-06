Mit Druck gegen Dreck: Warum uns Hochdruckreinigen Spaß macht

Der Profi arbeitet natürlich in Gummistiefeln. Streift die Düse einmal den nackten Zeh, ist die Erinnerung nachhaltig. Erst dann geht es ans Moos auf der Terrasse. Haben die Vibrationen des Griffs dann den Körper elektrisiert, spritzen sich Gartenstühle und Auto quasi von selbst ab. Zufriedenheit macht sich breit. Oder wie es Youtuber „MontanaBlack Stories“ in seinem Video „Spaß mit dem Hochdruckreiniger“ formuliert: „Ich habe ein neues Spielzeug bestellt. Es befriedigt mich.“

Aber wieso bereitet uns ein komprimierter Wasserstrahl Freude? Und wer geht in der Oberflächenreinigung besonders auf? „In Österreich gibt es eine Kultur der Sauberkeit“, sagt Psychologin Brigitte Bösenkopf. „Schon als Kinder spüren wir die Freude der Eltern, wenn wir uns nicht anpatzen oder freiwillig Hände waschen.“ Sauberkeit sei also ein Wert, der anerzogen wird.

In einer Umfrage des Putzmittelherstellers Cif aus dem Jahr 2020 gaben 89 Prozent der Befragten an, sich nach dem Putzen gut zu fühlen. Der schlechte Ruf wird der reinigenden Tätigkeit also nicht gerecht.