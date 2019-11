Junge Spender bei Bettlern großzügiger als Ältere

Das Spendenverhalten der Jungen unterscheidet sich aber noch in mehreren Punkten von jenem der Älteren. „Junge engagieren sich oft lieber in Projekten als in Organisationen und sammeln gemeinsam mit Freunden Geld“, sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des FVA.

Spenden statt Geschenke

Dies würde meist über soziale Medien, Online-Plattformen und Spende-Apps abgewickelt werden. Zum Beispiel bitten manche auf Facebook, von Geburtstagsgeschenken abzusehen und stattdessen für soziale Projekte zu spenden. Das Engagement ist oft kurzfristig. „Junge sind schnell und hoch motivierbar, der Großteil bindet sich aber nicht über längere Zeit“, sagt Lutschinger. Das sei bei der Flüchtlingsbewegung 2015/’16 zu sehen gewesen, als Junge viele Sach- und Zeitspenden erbrachten.