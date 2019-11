Österreicher schaffen neuen Spenden-Rekord

Europaweit liegt Österreich im Mittelfeld. "In Deutschland wird pro Kopf etwa doppelt so viel gespendet, in der Schweiz sogar dreimal so viel", sagte Lutschinger. Pro Einwohner gesehen sind die Briten in Europa am spendenfreudigsten, wo über 250 Euro gegeben werden. In Bulgarien sind es 26 Euro, in Russland knapp 14 Euro. "Die viel zitierten Spendenweltmeister sind wir in den vergangenen zehn Jahren nicht geworden, aber das österreichische Spendenwesen hat sich kontinuierlich weiter entwickelt", meinte Lutschinger.

Verschiedene Gründe

Wofür in Österreich gespendet wird und die Beweggründe dafür, sind unterschiedlich. "Besonders starke Motive sind das Wissen dafür, wofür eine Organisation eintritt und ob mein Betrag zielgerichtet verwendet wird", erklärte Studienautor Bernhard Hofer, Geschäftsführer von Public Opinion. Rund 27 Prozent der Spenden fließen an Kinder und 22 Prozent gehen an Tiere.

Jakob Maierhofer-Wieser, Geschäftsführer der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, lobte die vielen Sternsinger, die die Bevölkerung jedes Jahr zu großzügigen Spenden bewegen würden. "Dieses Ehrenamt ist für alle natürlich ein ehrenvolles Amt", sagte er. Mehr als einer Million Menschen könne mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, geholfen werden. "Ein starkes Zeichen für die Solidarität in unserem Land", sagte er.

Tag des Gebens

Eine weitere Möglichkeit zum Spenden bietet der Giving Tuesday am 3. Dezember, den es heuer erstmals in größerem Rahmen in Österreich geben soll. Schon seit einigen Jahren gilt dieser Tag als Gegenbewegung zur sogenannten Cyber Week, in der durch Angebote große Mengen an Produkten verkauft werden sollen.