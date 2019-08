Junge Fachkräfte trumpfen bei der WM auf

In der Steiermark jubelt man über Gold in der Floristik. „Unser Fachkräftenachwuchs ist an der internationalen Spitze“, sagt Bundesinnungsmeister Rudolf Hajek. Berufswettbewerbe wie die WorldSkills seien eine Chance, sich auf einer ganz anderen Ebene zu präsentieren.

Stolz auf die Jugend

Freude gab es unter anderem auch in NÖ , wo sich im Bereich Drucktechnik eine Goldmedaille ausging. „Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie stolz wir auf unsere Fachkräfte-Ausbildung und auf unsere Jugend sein können“, sagt Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ.

Die weltweiten Berufsweltmeisterschaften fanden von 22. bis 27. August statt. Die 46 österreichischen Teilnehmer gingen in 41 verschiedenen Berufen an den Start, um sich mit insgesamt 1.600 Teilnehmern aus 60 Ländern zu messen.