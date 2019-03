In 15 Minuten zum Job: Speeddating um Lehrlinge

Hektisch begeben sich die Passagiere zum Gate A. „ Achtung, Achtung, wir starten in zwei Minuten“, dröhnt es aus dem Lautsprecher. Moderator und Rapid-Platzsprecher Andi Marek lässt erst gar keine Verspätungen aufkommen. Valentina Burisic hat es gerade noch zu ihrem Abflug geschafft. Die 15-Jährige ist nicht etwa auf Ferienreise, sondern unterwegs zu ihrem Traumjob als Köchin. „Ich möchte in einem Hotel arbeiten oder in der gehobenen Systemgastronomie“, teilt sie etwas aufgeregt dem KURIER mit und setzt sich zum „Speeddating“ an den Tisch von Fleming’s Hotel.

Was folgt ist ein viertelstündiges Bewerbungsgespräch, bis die Stimme von Andi Marek wieder ertönt und die nächsten Passagiere warten. Rund 750 Jugendliche sind am Dienstag ins Kongresszentrum am Flughafen Wien gekommen, um „einen Volltreffer zu landen“, so das Motto der gemeinsamen Lehrstellenbörse von AMS Wien und Niederösterreich. Geboten wird den Jugendlichen neben den Lehrstellen auch eine geführte Besuchertour durch den Flughafen, Schmink-Kurse sowie ein Flugsimulator.