So cool ist meine Lehre: Lehrlinge zeigen ihren Job

„Wenn ich in der Frühe ohne Mühe aufstehe, weiß ich, dass ich gerne in die Arbeit gehe“, stimmt Lehrling Michael Süß an. Im Hintergrund: stampf, klatsch, stampf, stampf, klatsch – der Rhythmus von „We will rock you“ von Queen. Ganze 2:48 Minuten besingt der 19-jährige Obi-Lehrling in Gmünd voller Inbrunst seine Lehrstelle. „Eine bessere Lehre gibt es nirgendwoooo.“ Höhepunkt des Videos, das er eigens für die KURIER Aktion „Meine Lehre“ getextet hat, ist das fulminante Klavier-Solo. Applaus! Um nichts nach stehen ihm die anderen Einsendungen.