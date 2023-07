JPMorgan auf der Suche nach verschwundenen Aktien in Russland

Der US-Großbank JPMorgan sind nach eigenen Angaben für Kunden gehaltene Aktien in Russland abhandengekommen.

Angesichts der Turbulenzen infolge westlicher Sanktionen und russischer Gegensanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs räumte das Geldhaus wie bereits die Deutsche Bank das Fehlen von russischen Unternehmensaktien ein, die bei einer russischen Partnerbank verwahrt werden sollten.

In einem Brief an Investoren vom 12. Juli erklärte die US-Bank, sie bemühe sich um die Wiedererlangung von Aktien der Einzelhandelskette Magnit. Für diese Aktien hatte die JPMorgan Hinterlegungsscheine (depositary receipts) an Kunden ausgegeben.

➤ Mehr lesen: "Beschämend und unethisch": Welche Unternehmen weiter Geschäfte mit Russland machen