Jobbörse: Unternehmen ziehen positive Bilanz

Keine Lebensläufe wegen DSGVO

Post-Sprecher Michael Homola lobte die "sehr gute Stimmung" bei der Asylberechtigen-Jobbörse. Das AMS habe im Vorfeld die Besucher der Jobbörse sehr gut ausgewählt. Auf ein interessantes Detail verwies der Sprecher: Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung habe man keine ausgedruckten Lebensläufe annehmen dürfen, sondern habe die Interessenten auf die Online-Bewerbungsseite aufmerksam gemacht.

"Es war trotz der Kurzfristigkeit eine gut organisierte und gelungene Veranstaltung", hieß es von der OMV. Der Gas- und Ölkonzern konnte rund 100 Kurzinterviews und zahlreiche Informationsgespräche führen. "Das Interesse war in jedem Fall sehr groß", so das Fazit. Die ÖBB-Mitarbeiter haben rund 150 Bewerbungsgespräche geführt. Rund 50 Personen sind in die zweite Runde gekommen und erhalten ein zweites Gespräch. Für das nächste Mal würde sich die ÖBB lediglich etwas mehr Privatsphäre für die Bewerbungsgespräche selbst wünschen. "Nachdem die Nachfrage so groß war, standen die BewerberInnen teils direkt vor den Tischen und konnten die Einzelgespräche verfolgen", so die ÖBB.