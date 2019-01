Trenkwalder will Lehre als Leasingmodell anbieten

Wird durch Fachkräftemangel und 12-Stunden-Tag mehr Leihpersonal fix übernommen?

Definitiv. In den vergangenen Jahren war es so, dass im Schnitt die Hälfte unserer Mitarbeiter fix übernommen wurde. Im Vorjahr waren es an die 75 Prozent. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels verständlich und es lässt auch die gute wirtschaftliche Lage der Betriebe zu, die Leute fix anzustellen. Trenkwalder ist aber nicht mehr nur Personalbereitsteller, wir decken als Dienstleister den gesamten Rekrutierungsprozess ab. Daher bin ich sehr optimistisch für 2019.

--------------------------------

Zeitarbeits-Pionier Trenkwalder

Die Trenkwalder Personaldienste GmbH ist die Österreich-Tochter der internationalen Trenkwalder-Gruppe, die seit 2011 zur deutschen Droege Group gehört. Das Unternehmen beschäftigt rund 6000 Leiharbeiter in Österreich und 250 eigene Mitarbeiter an 35 Standorten. Der Umsatz beträgt rund 300 Mio. Euro. Matthias Wechner (41) ist seit Juli 2018 an der Spitze von Trenkwalder Österreich. Er war zuvor Chef bei der Sicherheitsfirma G4S.